Президент США Джо Байден зосередиться, як очікується, на темі глобального виробництва і розподілу вакцини.

Країни «Групи семи» (G7) збираються провести 19 лютого онлайн-саміт для обговорення рівного розподілу вакцини від COVID-19.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Президент США Джо Байден зосередиться, як очікується, на темі глобального виробництва і розподілу вакцини.

Зустріч 19 лютого стане першим великим багатостороннім заходом для Байдена на посаді президента США. Як заявили в Білому домі, на зустрічі головуватиме прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Джонсон також закличе країни G7 розробити глобальний підхід до пандемій, зокрема в частині системи раннього попередження, заявили в його канцелярії.

Всесвітня організація охорони здоров’я попередила, що політика «спочатку я» щодо вакцин, що проводиться багатими країнами, може загрожувати найбіднішим країнам, а також дозволити вірусу продовжувати поширюватися і мутувати.

Лідери G7 – Великобританії, Німеччини, Канади, Франції, Італії, Японії і США – зазвичай зустрічаються щороку, щоб обговорити найбільш нагальні проблеми світу. Минулорічний саміт, який мали провести США, скасували через пандемію.

Очікується, що у звичному форматі саміт G7 Джонсон проведе в червні у графстві Корнуолл, на південному заході Англії. Зустріч буде присвячена відновленню після пандемії і змінам клімату.

Вакцинація від коронавірусу: що відомо

Раніше у ВООЗ заявили, що в 47 країнах світу, що мають переважно високий рівень доходу, вже введено понад 30 млн доз вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.

У лютому-березні Україна очікує поставки вакцини від COVID-19. Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX складе 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн осіб (необхідно 2 дози на людину). В першу чергу будуть вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.

24 грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що МОЗ відпрацьовує план зі збільшення квоти вакцин у рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт із китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19.

8 січня 2021 року глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що багаті країни скуповують у виробників Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca більшість вакцин від коронавірусної хвороби.

13 січня глава МОЗ Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я найближчими днями планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу.

За даними ВООЗ, в цей час на стадії доклінічних випробувань знаходяться 170 експериментальних вакцин, 65 - проходять клінічні випробування, із них 15 - третій, останній етап.

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Автор: Леся Лещенко