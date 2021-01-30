Європейською вакциною хочуть щепити медиків.

Головний санлікар країни підтвердив, що, у разі одночасної поставки Pfizer і Sinovac, європейською вакциною будуть щеплювати працівників мобільних бригад і медиків.

Про це він повідомив в інтерв’ю BBC Україна.

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«Pfizer буде їхати з холодильника з температурою -80 у холодильник, де буде +2. За таких умов вона може зберігатися 5 днів. Через такі температурні умови найбільш економічно доцільно використовувати Pfizer у мобільних бригадах для лікарів», – пояснив заступник міністра.

Він зазначив, що у випадку поставки 300 тисяч доз європейської вакцини від коронавірусу вистачить і для лікарів, і для соціальних працівників.

«Приїде 100 тисяч доз, то тільки для лікарів», – зауважив Ляшко.

При цьому санлікар на запитання, чи робитимуть щеплення вакциною Sinovac тим, кому не вистачить, відповів: «Так».

Кого вакцинуватимуть першими

Вакцинація від коронавірусу: що відомо

Раніше у ВООЗ заявили, що в 47 країнах світу, що мають переважно високий рівень доходу, вже введено понад 30 млн доз вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.

Головний санлікар країни Віктор Ляшко анонсував початок кампанії з імунізації «в районі 15 лютого». Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX складе 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн осіб (необхідно 2 дози на людину). В першу чергу будуть вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.

24 грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що МОЗ відпрацьовує план зі збільшення квоти вакцин у рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт із китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19.

8 січня 2021 року глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що багаті країни скуповують у виробників Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca більшість вакцин від коронавірусної хвороби.

13 січня глава МОЗ Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я найближчими днями планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу.

За даними ВООЗ, в цей час на стадії доклінічних випробувань знаходяться 170 експериментальних вакцин, 65 - проходять клінічні випробування, із них 15 - третій, останній етап.

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Автор: УНІАН