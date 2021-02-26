Ляшко закликав не панікувати і йти до лікаря.

У пацієнтів після щеплення від коронавірусу можуть спостерігатися підвищена температура і почервоніння на місці уколу.

Про це розповів головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі каналу "Україна 24".

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"Це почервоніння в місці уколу, незначне підвищення температури, іноді в місці ін'єкції з'являються папули, це трапляється в 5-7% випадків. Але є і випадки анафілактичного шоку - один на мільйон. Коли ми говоримо про коронавірусну хворобу, ковідну вакцину, таких випадків реєструється 4,5 на мільйон. В Україні таких випадків не було", - сказав він.

За словами Ляшка, мова йде про наймасштабнішу кампанію профілактики в світі, тому, виходячи з кількості провакцинованих, часто будуть з'являтися повідомлення про реакцію в місці ін'єкції.

"Не треба панікувати. Якщо є незвичні симптоми, відразу потрібно звернутися до сімейного лікаря або до лікаря, який робив ін'єкцію. Ніяких капустяних листів, посипань сіллю", - зазначив санлікар.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, яку розробили компанії "Oxford" і "AstraZeneca" (торгова назва "CoviShield"). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я, також дозвіл на її використання надали Великобританія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну з Індії прибула перша партія вакцини "CoviShield".

24 лютого в Україні розпочалася вакцинація медичних працівників від COVID-19. У перший день вакцинації проти COVID-19 щеплення зробили 159 медпрацівникам.

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Автор: Юрій Годован