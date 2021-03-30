Ляшко прогнозує, що лише за травень можна буде провакцинувати три мільйони громадян.

Україна спроможна вакцинувати від коронавірусу до чотирьох мільйонів громадян на місяць за умови наявності відповідних препаратів.

Про це заявив головний санлікар країни, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі "Свободи слова на ICTV".

"Мобільними бригадами та існуючими кабінетами щеплення ми можемо робити 3,5-4 мільйони щеплень на місяць. У разі, якщо в цей період часу нам приходить більше вакцин, поставки відбулись, всіх контрактувань, у нас є додаткових 11 тисяч кабінетів щеплень, в яких відбувається рутинна вакцинація", - заявив Ляшко.

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За його словами, в Україні вже розгортають кабінети щеплення вакциною CoviShield. Для вакцинації препаратами Pfizer та Sinovac вже готують мобільні бригади.

"Якщо за квітень будуть поставки - в травні місяці ми спокійно будемо робити 3 мільйони [щеплень] на місяць", - запевнив головний санлікар.

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Автор: Юрій Годован