Україна спроможна вакцинувати від коронавірусу до чотирьох мільйонів громадян на місяць за умови наявності відповідних препаратів.
Про це заявив головний санлікар країни, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі "Свободи слова на ICTV".
"Мобільними бригадами та існуючими кабінетами щеплення ми можемо робити 3,5-4 мільйони щеплень на місяць. У разі, якщо в цей період часу нам приходить більше вакцин, поставки відбулись, всіх контрактувань, у нас є додаткових 11 тисяч кабінетів щеплень, в яких відбувається рутинна вакцинація", - заявив Ляшко.
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За його словами, в Україні вже розгортають кабінети щеплення вакциною CoviShield. Для вакцинації препаратами Pfizer та Sinovac вже готують мобільні бригади.
"Якщо за квітень будуть поставки - в травні місяці ми спокійно будемо робити 3 мільйони [щеплень] на місяць", - запевнив головний санлікар.
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