Ляшко нагадав, що є величезна кількість незахищених верств населення, які перебувають у групах ризику.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що пріоритетом для України має бути захист та вакцинація проти коронавірусу старших людей і груп ризику, а не подорожі.

Про це Ляшко розповів в інтерв’ю виданню УП.

"Для того щоб врятувати життя своїх батьків, бабусь, дідусів, ми повинні посидіти поки що вдома", – сказав він.

Ляшко нагадав, що є величезна кількість незахищених верств населення, які перебувають у групах ризику, і яких потрібно вакцинувати для захиститу їх життя.

"Тому, коли ми говоримо про пріоритети між подорожами, захистом людей і порятунком життя, то, я, як лікар, буду стояти саме на стороні захисту", – наголосив санлікар.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Наголошується, що зараз у світі подвійну дозу проти COVID-19 отримали лише 0,88% населення. При цьому на глобальному ринку пропозиція таких вакцин обмежена.

У Європі активно готуються до запуску ковід-паспортів, які повинні спростити поїздки між країнами і, можливо, дати їх власникам більше можливостей у звичайному житті.

24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, який 23 лютого прибув до Києва. Першим у країні щепився лікар-анестезіолог із Черкас. Він від початку пандемії працює в реанімації з пацієнтами, хворими на коронавірус.

Станом на 15 березня 2021 року в Україні від коронавірусу вже щеплено 53 155 осіб.

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Автор: Олег Давигора