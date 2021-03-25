44% респондентів не знають, яким чином можна записатися в чергу на вакцинацію від коронавірусу, 32% – щось чули про це, 24% – добре обізнані.

Чверть українців оцінюють процес вакцинації від COVID-19 в країні як жахливий, третина як поганий і ще третина як середній.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного 18-19 березня соціологічною групою «Рейтинг».

«Хоча оцінка ефективності вакцинації в світі оптимістична, ставлення до вакцинації в Україні дуже скептичне. Середня оцінка процесу вакцинації в Україні – 2,3 за п’ятибальною системою. Чверть респондентів оцінили процес вакцинації від коронавірусу в країні як жахливий, третина як поганий і ще третина - як середній. Менше 10% оцінюють процес вакцинації добре або відмінно», - йдеться в результатах.

Також 46% українців вважають, що найбільшу відповідальність за своєчасну вакцинацію населення несе міністр охорони здоров’я, 16% – президент, 15% – головний санітарний лікар, 11% – Верховна Рада, 4% – прем’єр-міністр. За місяць зменшилася оцінка відповідальності президента, натомість зросла щодо головного санлікаря.

Крім того, 34% сказали, що їм цілком достатньо інформації про хід вакцинації від коронавірусу в Україні, 27% – скоріше достатньо. Водночас для майже 40% інформації про вакцинацію скоріше недостатньо. Більш обізнаними про хід вакцинації вважають себе старші опитані, а також ті, хто краще його оцінює. Але й серед них кожному шостому не вистачає інформації про хід вакцинації.

«44% взагалі не знають, яким чином можна записатися в чергу на вакцинацію від коронавірусу, 32% – щось чули про це, 24% – добре обізнані. Найменше обізнані жителі сходу і півдня. Серед охочих зробити щеплення вакциною CoviShield третина не знають, як це зробити», - зазначають соціологи.

«Оцінюючи поширені упередження з приводу вакцинації, опитані розділилися в думках так: майже половина опитаних (46%) погоджуються, що є кращі способи підвищення імунітету, ніж вакцина, водночас 42% мають протилежну думку. Твердження, що людям з хронічними захворюваннями не можна вакцинуватися, підтримують 40%, не підтримують 36%, 23% не визначилися. Третина опитаних вважають, що тим, хто перехворів на COVID-19, не потрібно вакцинуватися, більше половини – не погоджуються», - йдеться в результатах.

Читайте такожСоціологи назвали головні причини, чому українці не хочуть робити щеплення від коронавірусу

Чверть опитаних вважають, що краще перехворіти, ніж вакцинуватися, більше 60% – мають протилежну думку щодо останньої тези. Загалом ці твердження більше підтримують критики і супер-критики вакцинації, а також ті, хто не боїться захворіти на COVID-19. Молодь і люди середнього віку (до 50 років) частіше погоджуються з думкою про існування кращих методів підвищення імунітету, ніж вакцина. Близько третини опитаних до 40 років, а також тих, хто перехворів на коронавірусну хворобу, більше погоджуються з тим, що краще перехворіти, ніж вакцинуватися.

Порівнюючи загрозу від вірусу та процесу вакцинації, більшість вважає, що сам вірус небезпечніший (74%), ніж вакцина від нього (15%). Небезпеку від вакцини більше бачать ті, хто не боїться захворіти, супер-критики вакцинації, частіше це прихильники партії Мураєва, «Опозиційної платформи – за життя» і Радикальної партії.

Як проводилося опитування

В опитуванні взяли участь 1500 жителів України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,5%.

Як записатися на вакцинацію від COVID-19

Три способи, як записатися в чергу на вакцинацію:

на сайті vaccination.covid19.gov.ua;

через контакт-центр МОЗ 0800 60 20 19;

через портал державних послуг «Дія».

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на коронавірусну хворобу, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

Від початку вакцинальної кампанії щепилися 155 тис. 587 людей, з них отримали 1 дозу – 18 тис. 561 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров