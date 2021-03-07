Лікар звернувся до скептиків - за його словами, вакцина безпечна.

Після вакцинації від COVID-19 у головного лікаря Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Сергя Федоренка, не було жодних побічних ефектів чи погіршення самопочуття.

Читайте також"Вакцинація його не зупинить": названо рік, у якому прогнозують спад коронавірусу

Про це медик розповів журналістам ТСН. Федоренко зазначив, що вакцинувався першим в області.

«Хочу наголосити, що жодних побічних ефектів чи якихось неприємних відчуттів у мене не було. Я у жовтні 2020 року робив щеплення проти сезонного грипу, то відчуття тоді були неприємніші. А зараз я взагалі не відчув жодних змін", - сказав лікар.

Медик також зазначив, що після вакцинації у нього не піднялась температура.

"Пояснюю усім скептикам: після вакцинації від COVID-19 у мене температура була 36,6. Жодних катаральних проявів також не було. А тому можу з впевненністю як медичний працівник, як лікар, сказати, що вакцинацію я переніс добре, і вакцина від AstraZeneca не дає жодних побічних ефектів", - підсумував Федоренко.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН