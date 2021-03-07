Після вакцинації від COVID-19 у головного лікаря Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Сергя Федоренка, не було жодних побічних ефектів чи погіршення самопочуття.
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Про це медик розповів журналістам ТСН. Федоренко зазначив, що вакцинувався першим в області.
«Хочу наголосити, що жодних побічних ефектів чи якихось неприємних відчуттів у мене не було. Я у жовтні 2020 року робив щеплення проти сезонного грипу, то відчуття тоді були неприємніші. А зараз я взагалі не відчув жодних змін", - сказав лікар.
Медик також зазначив, що після вакцинації у нього не піднялась температура.
"Пояснюю усім скептикам: після вакцинації від COVID-19 у мене температура була 36,6. Жодних катаральних проявів також не було. А тому можу з впевненністю як медичний працівник, як лікар, сказати, що вакцинацію я переніс добре, і вакцина від AstraZeneca не дає жодних побічних ефектів", - підсумував Федоренко.
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