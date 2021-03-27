За словами міністра, Україна в 1,8 раза відстає від свого плану вакцинації.

За словами міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, Україна відстає від плану вакцинації проти COVID-19 майже вдвічі, і однією з причин є, зокрема, робота пунктів вакцинації.

"Ми не завершили перший етап, ми одночасно йдемо, це ми передбачали відразу, що ми перший і другий етап будемо розгортати разом. Відстаємо майже у два рази, хоча трішечки менше, в 1,8 раза від того плану, який ми намітили", - заявив очільник МОЗ в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Головну причину відставання Степанов вбачає у проблемах "організації роботи" пунктів вакцинації.

Читайте такожРадуцький: українські науковці можуть зробити вакцину від COVID-19, але є питання часу"Це питання саме організації роботи. Ну, наприклад, коли ти ставиш питання заздалегідь, що ви повинні відкрити 23 пункти щеплення. ... Ми з вами розуміємо, що організувати цей процес не складно. Але коли з 23 відкрили чотири... Вони називали мені зараз там такі причини, що мені це аж соромно. Там - не встигли, а там - "у нас не було охочих", "а ми вирішили перенести відкриття пункту вакцинації, бо ми там ще не верифікували до кінця", "не додзвонилися цим людям, які прийдуть вакцинуватися 80+", "а ми вирішили, що ми будемо поступово це відкривати", "а в нас почала збоїти система - ми не змогли відвантажити вакцину ", - розповів міністр охорони здоров'я.

Вакцинація від коронавірусу

За минулу добу в Україні проти COVID-19 щеплено 17 939 осіб. У світі ж останній показник становив приблизно 13,1 млн доз на день.

У світі лідерами за темпами вакцинації є Сейшели (65,8% населення отримали щонайменше одну дозу вакцини), Мальдіви (61,2%), Ізраїль (57,6%), Великобританія (43,9%) і Чилі (32,8%).

Президент Володимир Зеленський закликав політиків не дискредитувати кампанію з вакцинації проти COVID-19.

"Кількість вакцинованих і темп вакцинації в Україні зростають щоденно. Звісно, ці показники ще далекі від ідеалу, але треба визнати, що з відставанням від плану вакцинації зіткнулись і всі країни Європейського Союзу. Ми активно працюємо для успішного виконання плану вакцинації в Україні", - сказав глава держави.

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Автор: Катерина Комолова