Ляшко назвав п'ять міст, в яких подібні центри себе виправдають.

У великих містах України, в тому числі мільйонниках, влітку відкриють центри вакцинації від коронавірусу. Їх облаштують на базі виставкових центрів та інших приміщень з великою площею.

Як пише "РБК-Україна", про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, подібний план можна реалізувати за наявності достатньої кількості вакцин.

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"Ми збираємося робити щеплення зусиллями мобільних бригад, в спеціально створених пунктах щеплень, в рутинних пунктах щеплень. Також ми хочемо як мінімум у великих містах створити вакцинальні центри. Це Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Одеса. Там вони можуть себе на 100% виправдати", - зазначив Ляшко.

Він припускає, що в одному центрі працюватиме по 10 бригад. Там зможуть проводити як мінімум 10 тисяч щеплень на добу, додав він.

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Автор: Юрій Годован