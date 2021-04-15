За словами голови комітету ВР з питань здоров`я нації, в Житомирській області та Києві планують завершити щеплення вакциною CoviShield до кінця поточного тижня.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров`я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив про необхідність вирішити питання подальшого забезпечення регіонів вакцинами від COVID-19, інакше кампанія з вакцинації зупиниться.

Читайте такожУкраїна запропонувала Ізраїлю у собі випробувати вакцину від COVID-19Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook 14 квітня пізно ввечері.

За словами Радуцького, щодо щеплення від коронавірусної хвороби у всіх регіонах ситуація задовільна.

“Київська область навіть перевиконала план і додатково отримала ще 5 тис. доз CoviShield від Харківської області. У Житомирській області та Києві планують завершити щеплення цією вакциною до кінця тижня. Отже, потрібно вирішувати – як далі забезпечити регіони вакцинами. Інакше кампанія з вакцинації зупиниться”, - заявив він.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася поетапна кампанія з вакцинації. Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією. На першому етапі щеплюють медичних працівників ”ковідних” лікарень, бригади екстреної допомоги, співробітників лабораторій, що тестують на COVID-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку та військових на фронті.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцин китайського виробництва CoronaVac в обсязі 215 тис. доз.

Щеплення вакциною CoronaVac робитимуть поліцейським, представникам маломобільних груп населення, особам, які за ними доглядають, олімпійцям, паралімпійцям та людям, які братимуть безпосередню участь у проведенні ЗНО-2021.

12 квітня Степанов повідомив, що CoronaVac почали доставляти в регіони.

В Україні від початку кампанії з вакцинації проти коронавірусу було щеплено 419 тис. 297 осіб.

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Автор: Костянтин Гончаров