Ляшко обіцяє збільшення щодобової кількості вакцинацій.

Після медиків вакцинувати від коронавірусу в Україні почнуть літніх людей.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає ТСН.

За його словами, шлях до порятунку від вірусу - карантин і вакцинація.

"Ми, як і обіцяли, почали компанію з каскадним методом розширення потужностей. Тому кожну добу буде збільшено кількість щеплень, що проводяться у нас вакциною проти коронавірусу. Це робиться для того, щоб запобігти програмним помилкам", - сказав Ляшко.

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Стрімке зростання числа підтверджених випадків захворювання Ляшко назвав прогнозованим.

"Головне - це дотримання санітарних норм і бажання вакцинуватися. Сьогодні це мають зробити медичні працівники, які є героями. Тому що вони з першого дня на передовій. Тому звертаюся до всіх лікарів, які ще не зробили щеплення - зробити це. Вакцина є, мобільні бригади приїжджають до вас", - пояснив Ляшко.

За його словами, в майбутньому планується вакцинація людей, яким понад 70 років.

"Наступним етапом буде вакцинація серед літніх людей. Згодом буде інформація про початок цього щеплення. Вакцини у нас будуть ті, які дозволені ВООЗ для використання, і зареєстровані в Україні", - зазначив він.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, що тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці в районі проведення ООС.

МОЗ внесло зміни до Національного плану вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 позачергово для популяризації вакцинальної кампанії.

Зараз в Україні вакцинацію проводять вакциною CoviShield, виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за Ліцензією. Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

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Автор: Юрій Годован