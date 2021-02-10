Польща перепродасть Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca від COVID-19.
Як передає кореспондент УНІАН, про це у Брюсселі заявив виконавчий віце-президент Європейської комісії за напрямом "Економіка, яка працює для людей та фінансових послуг" Валдіс Домбровскіс на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.
"Європейська комісія надає допомогу Польщі у питанні перепродажу Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca", - наголосив Домбровскіс.
За словами виконавчого віце-президента ЄК, угоди Європейського Союзу про закупівлі-продажі дозволяють перепродаж без жодного прибутку.
Читайте такожСтало відомо, чи зможуть українці самі обирати для себе вакцину від коронавірусу"Європейська комісія допомагає з контрактною домовленістю, транспортуванням та доставкою з Польщі до України через цивільний механізм захисту ЄС", - додав Домбровскіс.
Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо
- Вакцинацію в Україні планують розпочати вже за тиждень - з середини лютого. Перший етап триватиме приблизно 20 днів, під час нього робитимуть щеплення медикам, які працюють з хворими на COVID-19.
- 30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.
- 30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, які отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.
- Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.
- 5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.
- Голова МОЗ також розповів про три способи запису на майбутню вакцинацію.
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