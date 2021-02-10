Угоди ЄС про закупівлі-продажі мають дозволити перепродаж без жодного прибутку.

Польща перепродасть Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca від COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Брюсселі заявив виконавчий віце-президент Європейської комісії за напрямом "Економіка, яка працює для людей та фінансових послуг" Валдіс Домбровскіс на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

"Європейська комісія надає допомогу Польщі у питанні перепродажу Україні 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca", - наголосив Домбровскіс.

За словами виконавчого віце-президента ЄК, угоди Європейського Союзу про закупівлі-продажі дозволяють перепродаж без жодного прибутку.

Читайте такожСтало відомо, чи зможуть українці самі обирати для себе вакцину від коронавірусу"Європейська комісія допомагає з контрактною домовленістю, транспортуванням та доставкою з Польщі до України через цивільний механізм захисту ЄС", - додав Домбровскіс.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

Вакцинацію в Україні планують розпочати вже за тиждень - з середини лютого. Перший етап триватиме приблизно 20 днів, під час нього робитимуть щеплення медикам, які працюють з хворими на COVID-19.

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, які отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.

Голова МОЗ також розповів про три способи запису на майбутню вакцинацію.

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Автор: Віталій Саєнко