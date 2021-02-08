Вакцинацію в Україні планують розпочати з середини лютого.

Через тиждень в Україні розпочнеться перший етап вакцинації від COVID-19.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».

"Вже за тиждень в Україні розпочнеться перший етап вакцинації громадян від COVID-19. Нам вдається вчасно розпочати процес вакцинації", - сказав Степанов.

Перший етап вакцинації в Україні

Початковий етап почнеться з вакцинації найбільш вразливих категорій населення - тих, у кого найвищий ризик інфікування або важкого перебігу хвороби. Він має охопити близько 370 тисяч українців. Це, зокрема:

працівники мобільних бригад вакцинації;

медпрацівники, лікарі та середній медперсонал, які працюють з COVID-пацієнтами;

працівники лабораторій, які досліджують аналізи на COVID-19;

працівники екстреної медичної допомоги;

персонал і люди, які живуть в інтернатах і будинках для людей похилого віку;

військовослужбовці, які беруть участь в ООС.

"На другому, третьому і четвертому етапі ми вакцинуємо людей, які входять до групи ризику за віком, професією або за станом здоров'я. Це все люди старше 60 років, це люди, які мають супутні захворювання ... наші працівники сфери освіти", - цитує Степанова «РБК-Україна».

Вакцинація в Україні

Як повідомляв УНІАН, вакцинацію в Україні планують почати з середини лютого.

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.

Протягом 2021-2022 років, за затвердженим МОЗ планом імунізації населення від COVID-19, передбачено охопити вакцинацією щонайменше 50% населення України (20 млн осіб). Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

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Автор: Леся Лещенко