Для запровадження "паспорта вакцинації" необхідний спеціальний указ Держради.

У Фінляндії планують запровадити "паспорт вакцинації", який свідчить про отримання щеплення від коронавірусу. Зараз займаються його розробкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

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На порталі Omakanta, куди заносяться всі медичні дані користувачів, буде створена технічна можливість отримати виписку про проходження вакцинації.

Представляти можна буде як безпосередньо роздруківку сертифіката, так і штрих-код або куар-код, який можна буде при необхідності продемонструвати на смартфоні.

Для запровадження "паспорта вакцинації" необхідний спеціальний указ Держради. Наразі Міністерство соціального забезпечення та охорони здоров'я займається його підготовкою.

Паспорт вакцинації: що відомо

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Автор: УНІАН