За словами президента, логістика постачання вакцини до всіх областей України вже відпрацьована.

Президент Володимир Зеленський заявив, що щеплення від COVID-19 має розпочатися якнайшвидше, щойно регіони отримають перші партії вакцини.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, Зеленський обговорив із заступником міністра охорони здоров’я - головним державним санітарним лікарем Віктором Ляшком початок вакцинації в Україні.

«Вакцинація повинна розпочатися якнайшвидше, щойно регіони отримають перші партії. Але вона має бути добровільною - нікого не потрібно силувати, краще детально проінформувати людей про належну якість препарату», - наголосив Зеленський.

Глава держави акцентував увагу на тому, що логістика постачання вакцини до всіх областей України вже відпрацьована, і затримок не повинно бути.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

22 лютого Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговельна назва CoviShield) для екстреного медичного застосування.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вакцину для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

Cьогодні, 23 лютого, в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield.

Раніше планувалося, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться препаратом виробництва компаній Pfizer/BionTech, який Україна мала отримати під час першої хвилі розподілу в рамках глобальної ініціативи COVAX. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз цієї вакцини.

Протягом першого півріччя Україна може отримати в рамках глобальної ініціативи COVAX від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що щонайменше 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому.

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Автор: Юлія Янкевич