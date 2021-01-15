Єврокомісію закликають чинити тиск на Pfizer / BionTech, щоб "забезпечити стабільність і прозорість своєчасних поставок" вакцин від COVID.

Шість країн-учасниць Євросоюзу вважають неприйнятним скорочення постачання вакцин від COVID компанії Pfizer. Відповідний лист направили Єврокомісії Уряду Швеції, Данії, Фінляндії, Литви, Латвії та Естонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

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Зокрема, Pfizer / BionTech повідомила цим країнам про скорочення поставок найближчими днями.

"Така ситуація неприйнятна. Це не тільки впливає на заплановані графіки вакцинації, але і знижує довіру до процесу вакцинації", - йдеться в листі.

Єврокомісію закликають чинити тиск на Pfizer / BionTech, щоб "забезпечити стабільність і прозорість своєчасних поставок" вакцин від COVID.

Як заявили в Міністерстві охорони здоров'я Німеччини, Pfizer не зможе доставити законтрактовану кількість вакцини в найближчі три-чотири тижні.

"Міністри охорони здоров'я на федеральному рівні і рівні земель з жалем беруть до відома це дуже несподіване повідомлення Єврокомісії і Pfizer", - йдеться в заяві Міністерства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Pfizer тимчасово скоротить поставки вакцини в Європу. Скорочення пов'язане з модернізацією потужностей компанії, і поки невідомо, скільки Pfizer знадобиться часу, щоб повернутися до максимальної продуктивності.

Тим часом у Нідерландах зафіксували близько 100 випадків побічних ефектів від вакцини Pfizer.

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Автор: УНІАН