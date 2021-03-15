Найбільше на вакцинацію записалось громадян віком від 21 до 39 років.

Понад чверть мільйона (258 тис. 663) українців записались до листа очікування на вакцинацію проти COVID-19.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер.

"Записатися на чергу вакцинації можна наступними способами: 1. Єдиний державний веб-портал "Дія"; 2. Мобільний додаток "Дія"; 3. Національний контактний центр МОЗ з питань протидії поширенню COVID-19 (080 060 20 19)", - зазначив він.

За словами Кучера, особам, які входять до цільових груп, котрим щеплення робитимуть після формування відповідних списків, записуватися до листа очікування не потрібно.

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"Перевірити, чи відноситесь ви до цього списку, ви можете на порталі vaccination.covid19.gov.ua", - додав він.

"Станом на зараз до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 258 тис. 663 людини. Через контактний центр записались – 17 тис. 581 людина, через мобільний додаток – 21 тис. 266 і через портал – 219 тис. 816 людей", - повідомив Кучер.

Заступник міністра зазначив, що найбільше на вакцинацію записалось громадян віком від 21 до 39 років. Найменше – люди віком 80 і більше років.

Найбільше записів з таких регіонів: Київ (79 тис. 436), Львівська область (21 тис. 095), Дніпропетровська область (18 тис. 827), Київська область (17 тис. 645), Харківська область (16 тис. 214), Одеська область (11 тис. 526).

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією. Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

За даними МОЗ, станом на 15 березня в Україні щеплення проти коронавірусу отримали 53 тис. 155 осіб, найбільше - у Донецькій області (5 тис. 044), найменше – у Чернігівській області (1 тис. 006).

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Автор: Костянтин Гончаров