Вакцина вже доставлена в усі регіони.

Сьогодні вакцинація проти COVID-19 розпочнеться у всіх областях країни. Вакцина вже доставлена в усі регіони.

Читайте такожУ МОЗ повідомили, скільки щеплень зробили у перший день вакцинації від коронавірусуПро це заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив у Facebook.

"Сьогодні вакцинація проти COVID-19 почнеться у всіх областях країни. Вакцина вже доставлена на всі регіональні склади!",- заявив Ляшко.

Сьогодні вакцинація стартує в Полтавській, Сумській, Донецькій, Луганській, Чернівецькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, Закарпатській, Тернопільській, Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Рівненській, Волинській, Кіровоградській областях та місті Києві.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину проти COVID-19, яку розробили компанії Oxford і AstraZeneca (торгова назва CoviShield).

Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я, також дозвіл на її використання надали Великобританія, Євросоюз та Індія.

23 лютого в Україні з Індії прибула перша партія вакцини CoviShield.

24 лютого в Україні розпочалася вакцинація медичних працівників проти COVID-19. Перше щеплення зробили лікарю-реаніматологу з Черкаської області.

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Автор: Віталій Саєнко