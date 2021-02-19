Вашингтон загалом планує надати ініціативі COVAX 4 млрд доларів, Берлін збільшує внесок на 1,5 млрд євро, а Євросоюз - на 500 млн євро.

Країни "Великої сімки" збільшують свої внески до глобальної ініціативи з вакцинації COVAX.

Як повідомляє DW, відповідні повідомлення представники урядів зробили сьогодні під час віртуального саміту лідерів країн G7.

Зокрема, у Вашингтоні повідомили, що США виділять ініціативі, метою якої є уможливити доступ до вакцини від COVID-19 країнам, що розвиваються, до 4 млрд доларів. Два млрд доларів будуть надані одразу, а ще два млрд - протягом двох років, якщо інші країни теж виконають свої зобов'язання.

"Коронавірус показав нам, що жодна нація, яка стикається з пандемією, не може діяти самостійно", - йдеться у повідомленні Білого дому.

Німецький уряд планує виділити на боротьбу з пандемією у світі додатково 1,5 млрд євро, повідомив міністр фінансів країни Олаф Шольц. Раніше уряд Німеччини вже надав ініціативі 600 млн євро. Таким чином, ФРН на сьогоднішній день є найбільшим донором COVAX. Єврокомісія повідомила про збільшення внеску ЄС удвічі - з 500 млн до 1 млрд євро.

Як зазначила канцлер Німеччини Анґела Мекркель, "пандемію поборять лише тоді, коли будуть вакциновані всі люди у світі".

Своєю чергою президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що багаті країни мають віддати бідним 4-5% своїх доз вакцин від коронавірусу. В цьому його підтримала Меркель, яка, утім, наголосила і на зобов'язаннях урядів перед населенням своїх країн. За її словами, тут потрібно знайти баланс.

Для того, щоб досягти своєї мети в цьому році - вакцинувати близько 20% населення країн, що розвиваються, за допомогою 1,3 млрд доз вакцин - ініціативі COVAX необхідні 6,8 млрд євро. За оцінкою міністра з питань розвитку ФРН Ґерда Мюллера, загалом ВООЗ не вистачає 27 млрд євро для боротьби з пандемією коронавірусу.

Читайте такожСтепанов полетів до Індії домовлятися про постачання додаткових вакцин від коронавірусу

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо на тепер

Вакцинацію в Україні планували розпочати з середини лютого. Під час першого етапу планують робити щеплення медикам, які працюють з хворими на COVID-19.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцину виробництва Pfizer/BionTech під час першої хвилі розподілу. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцини.

Планувалося, що вакцинація в Україні почнеться саме препаратом Pfizer/BionTech.

Протягом першого півріччя Україна може отримати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford у межах глобальної ініціативи COVAX. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що щонайменше 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому.

Нині в Україні розпочався процес реєстрації вакцин від COVID-19 від Pfizer-BioNTech, Oxford/AstraZeneca та Sinovac Biotech.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Інна Андаліцька