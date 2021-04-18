За словами головного санлікаря, у пріоритеті вакцинації осіб віком від 60 років. Після цього щеплюватимуть українців від 18.

Вакцинація від коронавірусу всіх охочих українців може початися лише, коли держава матиме щонайменше 1 млн доз ін'єкцій.

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Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі одного з українських телеканалів, передає ТСН.

За словами Ляшка, у пріоритеті вакцинації осіб віком від 60 років. Після цього щеплюватимуть українців від 18, які виявлять бажання. Але теж пріоритет спершу надаватимуть тим, хто має хронічні хвороби.

"Як будуть надходити нові партії, якщо буде близько 1 млн доз на території України, то будемо відкривати всі кабінети щеплення, всі мобільні бригади, а також готові потенційно розгортати вакцинальні центри, щоб вакцинувати всіх", - сказав він.

Ляшко нагадав, що до кінця 2021 року в Україні, за планом, повинні провакцинувати половину дорослого населення.

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Автор: Катерина Лиманська