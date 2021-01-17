На першому етапі планується вакцинація 367 тисяч українців.

Вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні стартує в середині лютого.

Читайте такожМОЗ планує розпочати вакцинацію українців від коронавірусу у другій половині лютогоТаку заяву зробив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на зустрічі з депутатами фракції «Слуга народу», написав нардеп Андрій Герус у Telegram.

За словами депутата, Степанов розповів, що в України буде 910 тисяч доз вакцин, зокрема 210 тисяч доз вакцини Pfizer за глобальною ініціативою COVAX.

На першому етапі планується вакцинація 367 тисяч українців: лікарів, медиків, людей похилого віку у спеціалізованих закладах, військових у зоні ООС. Другий етап планується розпочати у кінці березня – він буде включати вакцинацію 2,5 млн українців.

Як повідомив Степанов, зараз уряд веде перемовини із чотирма виробниками вакцин щодо їхньої поставок в Україну.

Вакцина від коронавірусу для України: що відомо

В лютому-березні Україна очікує на поставки вакцини від COVID-19.

Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX становитиме 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн людей (необхідно 2 дози на особу). Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

24 грудня 2020 року міністр охорони здоров’я Степанов заявив, що МОЗ відпрацьовує план щодо збільшення квоти вакцин в рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу.

За даними ВООЗ, у даний час на стадії доклінічних випробувань перебувають 170 експериментальних вакцин, 65 - проходять клінічні випробування, з них 15 - третій, останній етап.

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Автор: Катерина Шварц