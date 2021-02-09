За словами міністра охорони здоров'я, в Україні 11,5 тис. кабінетів для щеплень на базі амбулаторій сімейної медицини.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про плани реалізувати програму з вакцинації населення від коронавірусу раніше призначених термінів – до кінця 2021 року.

Читайте такожСтепанов пригадав українцям черги за iPhone", розхвалюючи китайську вакцину SinovacВідповідну заяву він зробив в інтерв'ю «Гордону».

«Наш національний план вакцинації передбачає доступ до безкоштовної вакцини всіх громадян країни старше 18 років. Це трохи більше ніж 30 млн осіб. З них 21 млн – люди з груп ризику за професійними та медичними показаннями. Решта – люди від 18 до 55 років, які не мають захворювань, – будуть вакцинуватися на п'ятому етапі. Ми хочемо реалізувати програму з вакцинації до кінця 2021 року, максимум, до першого кварталу 2022 року», – сказав він.

Відповідаючи на питання, якими ресурсами МОЗ збирається досягти виконання програми раніше термінів, Степанов зазначив:

«У нас в країні 11,5 тис. кабінетів для щеплень на базі амбулаторій сімейної медицини. Ми плануємо задіяти 4250 кабінетів для вакцинації від COVID-19. Крім того, у нас буде 572 мобільні бригади. Їх будемо використовувати на першому етапі. Тому як цей етап треба провести максимально професійно. Вже в розрізі кожної області складені ці бригади. А з другого етапу будуть приєднуватися кабінети для щеплень».

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

Вакцинацію в Україні планують розпочати з середини лютого.

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до списку країн, які отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджені поставки в Україну 117 тис.доз вакцин.

Також в період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca і Novavax.

Протягом 2021-2022 років, за затвердженим МОЗ планом імунізації населення від COVID-19 передбачено охопити вакцинацією не менше 50% населення України (20 млн осіб). В першу чергу будуть вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.

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Автор: Катерина Шварц