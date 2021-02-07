У британському уряді не виключають, що щеплення від коронавірусу потрібно буде робити щороку.
Про це в неділю, 7 лютого, заявив британський міністр з вакцинації Надім Захаві в інтерв'ю телерадіомовнику BBC, повідомляє Deutsche Welle.
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"Ймовірно, вже восени ми побачимо (потребу - УНІАН) в повторному щепленні, а потім і в щорічному (вакцинації - УНІАН)", - сказав Захаві.
Британський урядовець провів паралель зі щепленням від грипу, яке потрібно робити щороку через виявлення у світі нових варіантів захворювання.
Слід зауважити, що з 8 лютого у Великій Британії здійснюють вакцинацію препаратом, розробленим німецькою компанією BioNTech та її американським партнером – компанією Pfizer. Також у країні дозволено вакцину компанії AstraZeneca. Її компанія розробила у співпраці з Оксфордським університетом. Крім того, в країні дозволено застосування вакцини американської компанії Moderna.
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