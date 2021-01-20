Лише 39% опитаних готові вакцинуватись від коронавірусу, якщо вакцина буде доступна в аптеках, не готові – 56%.

В Україні 43% населення готові вакцинуватись від COVID-19 за умови, якщо щеплення буде безкоштовним, не готові – 52%.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» в середині січня.

«Готові вакцинуватись від коронавірусу, якщо вакцина буде доступна в аптеках, – 39%, не готові – 56%. За умови, якщо щеплення буде безкоштовним, готові вакцинуватись – 43% (не готові – 52%)», - йдеться в результатах.

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Зазначається, що підтримка безкоштовної вакцинації у динаміці впала (у листопаді безкоштовне щеплення підтримували 55%). Натомість кількість тих, хто готовий прищепитися платною вакциною, дещо зросла.

Противників вакцинації відносно більше серед представників середньої вікової групи (30-49 років), жінок, мешканців малих міст та тих, хто не боїться захворіти.

Коронавірус в Україні: статистика

За минулу добу в Україні виявили 4 383 нових випадки COVID-19.

Всього з початку пандемії в Україні коронавірус виявили в 1 172 038 осіб, померли 21 258 осіб, одужали - 900 749.

У МОЗ розповіли, що планують безкоштовно вакцинувати усіх повнолітніх громадян України від коронавірусу.

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Автор: Костянтин Гончаров