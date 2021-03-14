Українська черга на вакцинацію від COVID постійно росте / Фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський
Понад 247 тис. українців записалися до листа очікування на вакцинацію від COVID-19.
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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України у Facebook.
«Станом на 13 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 247 тис. 556 людей», - йдеться в повідомленні.
Від початку вакцинальної кампанії було щеплено 51 тис. 137 осіб.
Вакцинація в Україні
- Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.
- В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією. Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.
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