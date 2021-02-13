Вакцини надійдуть до України в понеділок-середу наступного тижня.

Процес відвантаження вакцин від COVID-19 для України з Індії вже почався. Їх доставлять в Україну вже наступного тижня.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", пише НВ.

Степанов розповів, що українська сторона виконала всі формальності.

"Ми виконали всі без винятку формальності: переказали кошти, підписали всі документи. Зараз відбувається технічний процес вже безпосередньо відвантаження вакцин. Навіть, ми вже точно знаємо, що ми отримали дозвіл Індії на експорт цієї вакцини. Отримали всі дозволи", - сказав Степанов.

Він додав, що вакцини надійдуть до України в понеділок-середу наступного тижня.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

Вакцинацію в Україні планують розпочати вже за тиждень - з середини лютого. Перший етап триватиме приблизно 20 днів, під час нього робитимуть щеплення медикам, які працюють з хворими на COVID-19.

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, які отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.

Голова МОЗ також розповів про три способи запису на майбутню вакцинацію.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН