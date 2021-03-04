Дві сестри короля вакцинувались за межами Іспанії.

В Іспанії розгорівся скандал через те, що дві сестри короля вакцинувались за межами країни.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як зазначається дві сестри короля, 57-річна Єлена та 55-річна Крістіна, зробили щеплення від коронавірусу під час подорожі в Абу-Дабі.

Наразі іспанська королівська родина це ніяк не коментує.

Речники короля запевнили, що монарх і його родина отримають щеплення за чергою.

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Автор: УНІАН