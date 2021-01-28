Загалом в Ізраїлі вже провакциновано понад 2,5 млн людей.

Із завтрашнього дня в Ізраїлі починається новий етап вакцинації від коронавірусу – робитимуть щеплення для людей віком від 35 років.

Про це заявив генеральний директор міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Хезі Леві, повідомляє Deutsche Welle.

Раніше Ізраїль став однією з перших країн у світі, які почали вакцинацію підлітків від COVID-19.

Це пов'язано з успішним перебігом кампанії масової вакцинації, від початку якої, за офіційними даними, в країні першу дозу щеплення отримала вже чверть населення країни.

Вакцинація від коронавірусу в Ізраїлі: скільки людей отримали щеплення

За словами міністра охорони здоров'я Юлія Едельштейна, загалом, з початку кампанії вакцинації, що стартувала 19 грудня, першу дозу німецько-американської вакцини від BioNTech/Pfizer в Ізраїлі отримали понад 2,5 млн людей. З них майже половина отримали вже й другу дозу. В Ізраїлі мешкають 8,9 млн осіб.

Таким чином, Ізраїль став одним із лідерів у світі за співвідношенням кількості вакцинованих до загальної кількості населення.

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Автор: Тамара Отовська