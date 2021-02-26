Влада також працює над вирішенням питання підписання жителями ТОТ декларацій з сімейним лікарем та отримання ними медичних послуг та над програмою з реінтеграції молоді з ТОТ.

Міністерство охорони здоров'я та Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розробляють алгоритм вакцинації від COVID-19 жителів окупованих територій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це розповіла заступниця Мінреінтеграції Інна Драганчук під час телемарафону до Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

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"Останні три тижні ми активно працюємо з колегами з Міністерства охорони здоров’я над розробкою алгоритму вакцинації для наших громадян. Ми розпочали опитувати тих з них, які перетинають лінію розмежування, про їхню готовність робити щеплення, щоб розрахувати кількість вакцин. Ми плануємо робити або онлайн-чергу через додаток "Дія", або через гарячу лінію", - розповіла вона.

Як додала заступниця постійного представника президента України в АРК Таміла Ташева, влада також працює над вирішенням питання підписання мешканцями окупованих територій декларацій із сімейним лікарем та отримання ними медичних послуг.

Що пропонують для мешканців ОРДЛО та Криму

За словами співкоординатора громадської організації "КримSOS" Ольги Куришко, наразі деякі хороші ініціативи влади для мешканців ТОТ страждають через відсутність продуманого механізму їх виконання.

Наприклад, проведення тестування на COVID-19 на контрольно-пропускному пункті "Каланчак", що на адмінмежі з Кримом, на кілька днів було призупинене через відсутність коштів на довезення до КПВВ медиків, які мали проводити тестування.

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Крім цього, Куришко наголосила, що влада спростила вступ жителів ТОТ до українських закладів вищої освіти, але не врахувала того факту, що російська окупаційна влада повністю змінила систему освіти на окупованих територіях - там не вивчають історію України та українську мову й літературу.

Через це вступники змушені навчатися самостійно або витрачати кошти на наймання репетиторів з цих предметів.

Програма реінтеграції молоді

Водночас, за словами Драганчук, цьогоріч міністерство розпочинає програму з реінтеграції молоді з окупованих територій, де, окрім програми з лідерства, також будуть і підготовчі курси на базі вишів, де діти зможуть пройти підготовку та отримати стипендіальне забезпечення.

Як розповів заступник міністра культури та інформаційної політики України Тарас Шевченко, спільно з іншими міністерствами Мінкульт у найближчі кілька місяців планує запустити платформу з вивчення кримськотатарської мови.

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"Для нас ключовою тезою є така, що ми повертаємо не лише території, а й людей. Відповідно, зв’язки з нашими громадянами, які проживають на окупованій території, є наразі ключовим завданням, тому що сім років минуло з початку окупації і збройної агресії РФ, і ці зв’язки багато в чому були втрачені", - наголосила Ташева.

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Автор: Антоніна Доломанжи