Найбільше щеплень від коронавірусу провели у Черкаській області.

В Україні 24 лютого 2021 року відбувся старт вакцинації проти COVID-19, за добу було проведено 159 щеплень першою дозою.

Читайте також"Почувають себе добре": Ляшко про стан лікарів, яких першими вакцинували від коронавірусу в УкраїніПро це йдеться в повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі.

Кількість щеплень, проведених у регіонах:

Вінницька область — 10 щеплень;

Житомирська область — 40 щеплень;

Київська область — 19 щеплень;

Черкаська область — 80 щеплень;

Чернігівська область — 10 щеплень.

Станом на 24 лютого 2021 року не отримано жодного повідомлення від ДП «Державний експертний центр МОЗ України» про зареєстровані несприятливі події після імунізації.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

22 лютого Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговельна назва CoviShield) для екстреного медичного застосування.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Великобританія, Євросоюз та Індія.

23 лютого, в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield.

Раніше планувалося, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться препаратом виробництва компаній Pfizer/BionTech, який Україна мала отримати під час першої хвилі розподілу в рамках глобальної ініціативи COVAX. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз цієї вакцини.

Протягом першого півріччя Україна може отримати в рамках глобальної ініціативи COVAX від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що щонайменше 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому.

24 лютого в Україні почалася масштабна вакцинація населення від коронавірусу.

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Автор: Ірина Погоріла