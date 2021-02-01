Уже невдовзі Україна має отримати першу партію вакцин від коронавірусу.

У лютому в Україні повинна стартувати державна кампанія вакцинації від коронавірусу. Напередодні уряд оприлюднив календарний план з безкоштовної вакцинації населення, котрий схвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: коли почнеться

Щеплення населення від коронавірусної хвороби COVID-19, як зазначив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, може розпочатися орієнтовно з 15 лютого. Він запевнив, що перенести вакцинацію можуть тільки через форс-мажорні обставини, які завадять привезти вакцини цього місяця.

Якою вакциною від COVID-19 робитимуть щеплення українцям

Читайте такожВООЗ закликала багаті країни поділитися вакциною від COVID-19Першу партію вакцин від коронавірусу Україна отримає через два тижні. У рамках Глобальної ініціативи COVAX має прибути 117 тисяч доз вакцини спільного виробництва німецької компанії BioNTech і американської Pfizer.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 мільйона до 3,7 мільйона доз вакцин компанії AstraZeneca.

Паралельно у Міністерстві охорони здоров’я очікують на поставку вакцин, закуплених коштом державного бюджету. Так, 30 грудня 2020 року Україна підписала контракт із китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19.

Як проходитиме вакцинація від COVID-19: графік і терміни

Календарний план з вакцинації населення від коронавірусу в Україні налічує 5 етапів.

Згідно із ним, на першому етапі щеплення зроблять медикам, військовослужбовцям операції Об’єднаних сил та мешканцям будинків для літніх людей.

На другому етапі будуть вакцинувати соціальних працівників, людей віком від 80 років, інших медичних працівників. Третій етап включає вакцинацію людей із високим ризиком інфікування (громадяни віком від 70 років).

Далі йдуть представники структур держбезпеки, люди віком від 65, співробітники сфери освіти. І в останню чергу щеплення робитимуть громадянам віком від 60 років.

За словами прем’єра Дениса Шмигаля, вакцинація буде здійснюватися і мобільними бригадами, і у стаціонарних пунктах.

Водночас головний санлікар країни Віктор Ляшко допустив початок масової вакцинації населення від коронавірусу вже за чотири місяці.

Вакцинація від коронавірусу: як записатися

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Міністерство охорони здоров'я України запустить сайт, на якому буде відкрита можливість запису на вакцинацію від коронавірусу. Також буде проведена комунікаційна кампанія з COVID-вакцинації.

Загалом буде запропоновано три механізми, як зробити щеплення: записатися, записатися до сімейного лікаря, отримати запрошення в телефонному режимі від Центру первинної медико-санітарної допомоги.

Чи будуть вакцинувати тих, хто перехворів на COVID-19

Люди, які перехворіли на COVID-19, і після недуги в них сформувався рівень антитіл, також повинні вакцинуватися від коронавірусу. Однак, як зазначив головний державний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, таких громадян у списку на вакцинацію на першому етапі не буде.

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Автор: УНІАН