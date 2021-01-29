За рекомендацією ВООЗ, вакцинуватися мають і ті, хто перехворіли коронавірусною хворобою.

Люди, які перехворіли на COVID-19, і після недуги в них сформувався рівень антитіл, також повинні вакцинуватися від коронавірусу.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів головний державний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

Втім, за його словами, таких громадян у списку на вакцинацію на першому етапі не буде.

"Всесвітня організація охорони здоров'я також рекомендує вакцинувати всіх без додаткових лабораторних обстежень на наявність антитіл, які свідчать про перенесену хворобу. Є тільки одна рекомендація: можна відтермінувати проведення щеплення на 3-6 місяців у разі, коли обмежений доступ до вакцин. Тобто є людина здорова, яка не хворіла, і є здорова, яка перехворіла. І якщо обирати, кому вколоти вакцину, то пріоритетною буде людина, яка не хворіла. Оскільки в тієї, яка перехворіла, є захист на 3-6 місяців. Через 3-6 місяців з'являється додатково імунобіологічний препарат, і якщо людина бажає (та, яка в першому етапі не провакцинувалася), може звернутися, її провакцинують", - пояснив Ляшко.

Крім того, він повідомив, що Україна під час підготовки процесу до проведення вакцинації від коронавірусу користується досвідом інших країн. Так, до прикладу, в Ізраїлі людей, які вже перенесли коронавірусну хворобу, також щеплять, без додаткових обстежень.

"Вже сьогодні йдуть вакцинації у багатьох країнах світу. І чимало із них провакцинували майже третину. Наприклад, Ізраїль. Ми з Ізраїлем мали зустріч у понеділок і також їх запитували, чи вакцинують вони людей, які перехворіли, чи ні, чи є якісь побічні реакції або інші реакції. Вони вакцинують усіх - і тих, хто перехворів. Жодних додаткових обстежень не роблять", - додав Ляшко.

Вакцинація від коронавірусу: що відомо

Раніше у ВООЗ заявили, що в 47 країнах світу, що мають переважно високий рівень доходу, вже введено понад 30 млн доз вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.

Головний санлікар країни Віктор Ляшко анонсував початок кампанії з імунізації «в районі 15 лютого». Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX складе 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн осіб (необхідно 2 дози на людину). В першу чергу будуть вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.

24 грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що МОЗ відпрацьовує план зі збільшення квоти вакцин у рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт із китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19.

8 січня 2021 року глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що багаті країни скуповують у виробників Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca більшість вакцин від коронавірусної хвороби.

13 січня глава МОЗ Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я найближчими днями планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу.

За даними ВООЗ, в цей час на стадії доклінічних випробувань знаходяться 170 експериментальних вакцин, 65 - проходять клінічні випробування, із них 15 - третій, останній етап.

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Автор: Леся Лещенко