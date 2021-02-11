Міністерство охорони здоров’я обрало компанію, яка займатиметься логістикою вакцин від коронавірусу компаній Pfizer/BioNTech, які потребують ультранизьких температур.
Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook.
Компанію "Фармасофт" обрали за результатами відкритого тендеру, проведеного проєктом USAID SAFEMed міжнародної організації Management sciences for Health.
"Фармасофт" відповідатиме за транспортування і зберігання вакцини в умовах ультранизької температури. Найближчим часом буде розроблено покроковий план прийняття, зберігання і перевезення вакцин Pfizer/BioNTech.
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Вакцина Pfizer і BioNTech: її особливості
Вакцина від COVID-19 компанії Pfizer і BioNTech показала 95-% дієвість у різних вікових, статевих, расових та етнічних групах, а також практичну відсутність побічних ефектів. Вакцину Pfizer/BioNTech схвалили у Європейському Союзі, Великій Британії та США.
Pfizer і BioNTech розраховували випустити до 50 млн доз вакцин у 2020 році та до 1,3 млрд доз — до кінця 2021-го. Однак її можна зберігати лише за –70 градусів за Цельсієм.
Вартість вакцини становить $19,5 за дозу (для вакцинування однієї людини необхідно ввести дві дози).
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Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо
- Вакцинацію в Україні планують розпочати вже за тиждень - з середини лютого. Перший етап триватиме приблизно 20 днів, під час нього робитимуть щеплення медикам, які працюють з хворими на COVID-19.
- 30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.
- 30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, які отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.
- Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.
- 5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.
- Голова МОЗ також розповів про три способи запису на майбутню вакцинацію.
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