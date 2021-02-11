Компанія "Фармасофт" відповідатиме за транспортування і зберігання вакцини в умовах ультранизької температури.

Міністерство охорони здоров’я обрало компанію, яка займатиметься логістикою вакцин від коронавірусу компаній Pfizer/BioNTech, які потребують ультранизьких температур.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook.

Компанію "Фармасофт" обрали за результатами відкритого тендеру, проведеного проєктом USAID SAFEMed міжнародної організації Management sciences for Health.

"Фармасофт" відповідатиме за транспортування і зберігання вакцини в умовах ультранизької температури. Найближчим часом буде розроблено покроковий план прийняття, зберігання і перевезення вакцин Pfizer/BioNTech.

Читайте такожКомпанія Sinovac подала заявку на реєстрацію вакцини від коронавірусу в Україні

Вакцина Pfizer і BioNTech: її особливості

Вакцина від COVID-19 компанії Pfizer і BioNTech показала 95-% дієвість у різних вікових, статевих, расових та етнічних групах, а також практичну відсутність побічних ефектів. Вакцину Pfizer/BioNTech схвалили у Європейському Союзі, Великій Британії та США.

Pfizer і BioNTech розраховували випустити до 50 млн доз вакцин у 2020 році та до 1,3 млрд доз — до кінця 2021-го. Однак її можна зберігати лише за –70 градусів за Цельсієм.

Вартість вакцини становить $19,5 за дозу (для вакцинування однієї людини необхідно ввести дві дози).

Читайте такожНАБУ розслідує можливі зловживання при закупівлі китайської вакцини від коронавірусу

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

Вакцинацію в Україні планують розпочати вже за тиждень - з середини лютого. Перший етап триватиме приблизно 20 днів, під час нього робитимуть щеплення медикам, які працюють з хворими на COVID-19.

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, які отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.

Голова МОЗ також розповів про три способи запису на майбутню вакцинацію.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора