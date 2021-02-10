Протягом одного року Україна може вакцинувати від коронавірусу половину свого населення.
Про це розповів керівник програм охорони здоров'я ЮНІСЕФ, лікар Андрій Славуцький в ефірі каналу "Україна 24".
За його словами, Нацпрограма з вакцинації передбачає вакцинацію 50% населення до першого кварталу 2022 року.
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"Це дуже амбітний план. Якщо країна знайде можливості вакцинувати швидше, ми тільки будемо це вітати", - сказав він.
Лікар також зазначив, що через механізм COVAX планується поставити вакцину, яка покрила б потреби 20% населення – це 8 млн українців, 16 млн доз. Славуцький додав, що перші надходження вакцини повинні початися в другій половині лютого: "якраз сьогодні була остання інформація, що буквально днями ми повинні зрозуміти, коли прийдуть перші 117 тисяч доз вакцини від Pfizer".
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