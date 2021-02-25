Також він розповів, що вакцинація почалася у Київській, Чернігівській, Черкаській та Вінницькій областях.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко перевірив стан лікарів, які напередодні першими в Україні отримали щеплення від COVID-19.

Про це повідомив Віктор Ляшко у Facebook.

"Поспілкувався телефоном із медичними працівниками, які вакцинувалися першими. Це - Євген Горенко - реаніматолог із Черкас, Людмила Бойко - лікарка мобільної бригади з Вінниці та Ігор Кузін - лікар, який працює у ковідному відділенні в Чернігові. Поцікавився станом після щеплення – усі почувають себе добре і продовжують далі виконувати свою роботу. До місії бути першими віднеслись, як до свого професійного обов’язку, адже як ніхто розуміють і щодня бачать ризики, пов’язані з хворобою", - написав Ляшко.

Також він розповів, що вакцинація почалася у Київській, Чернігівській, Черкаській та Вінницькій областях.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

22 лютого Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговельна назва CoviShield) для екстреного медичного застосування.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

Вчора, 23 лютого, в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield.

Раніше планувалося, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться препаратом виробництва компаній Pfizer/BionTech, який Україна мала отримати під час першої хвилі розподілу в рамках глобальної ініціативи COVAX. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз цієї вакцини.

Протягом першого півріччя Україна може отримати в рамках глобальної ініціативи COVAX від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що щонайменше 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому.

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Автор: Олег Давигора