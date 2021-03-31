Інтервал між щепленнями при вакцинації в Україні препаратом AstraZeneca можуть збільшити ще більше.
Про це розповів лікар-імунолог, голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій, передає РБК-Україна.
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За словами лікаря, якщо наступна партія Covishield не надійде з Індії до кінця травня, то другу дозу вводитимуть саме південнокорейською вакциною, яка буде вже у квітні.
"Але навіть якщо пройде 12 тижнів після щеплення першою дозою, це не означає, що необхідно терміново ввести другу. Швидше за все, через місяць-два ми отримаємо дані, що треба інтервал не 90 днів, а навіть більше. Перша доза також працює. І з точки зору епідефективності нам треба максимально охопити населення першою дозою з відстрочкою другої. Але це стосується тільки вакцини від AstraZeneca/Covishield", - додав Лапій.
Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо
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