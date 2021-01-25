Для виправлення цієї ситуації депутати ухвалюватимуть спеціальний закон.

Цього тижня Верховна Рада України може ухвалити закон щодо державної реєстрації вакцини від COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам після засідання фракції розповів перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Депутат зазначив, що на засіданні фракції обговорювався проект Закону про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання (№4613).

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"Він є важливим. Він, фактично, відкриває саме для вакцин тільки по COVID можливість "emergency use", тому що зараз немає такої можливості в українському законодавстві. Відповідно, всі вакцини в світі, які існують, не пройшли так звану третю стадію випробувань. На це треба більший термін, рік ще треба. І всі країни їх починають використовувати в режимі "emergency use", - пояснив Корнієнко.

Водночас, в Україні немає правових підстав для таких дій.

"Тому, я думаю, що ми цей законопроект оперативно приймемо на цьому тижні. Він вступить в силу швидко. І дійсно, ми можемо розраховувати на початку лютого почати перші партії отримати вакцини і далі почати, відповідно до плану вакцинації... за ним далі рухатися", - підсумував депутат.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

У лютому-березні Україна очікує на поставки вакцини від COVID-19.

Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX складе 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн осіб (необхідно 2 дози на людину). В першу чергу вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.

24 грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що МОЗ відпрацьовує план щодо збільшення квоти вакцин в рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу.

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Автор: Тетяна Поляковська