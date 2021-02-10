Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що реєстр вакцинації від коронавірусу в Україні утворять на базі E-Health. Останній - це реєстр усіх громадян, які звертаються до сімейних лікарів.
Про це глава Мінцифри розповів в ході Всеукраїнського форуму "Україна 30 коронавірус: виклики та відповіді".
Читайте такожВакцинація від коронавірусу в Україні: як і кому робитимуть щеплення на першому етапі
"Сьогодні у нас є реєстр усіх громадян, які звертаються до сімейних лікарів. У нас є такий реєстр, він називається E-Health. І там понад 29-30 млн українців, які вже звернулися до сімейних лікарів. Це один з найкращих реєстрів у нашій країні. На базі цього реєстру дорозроблений модуль, який пов'язаний з вакцинацією", - сказав Федоров.
Він зазначив, що уся інформація про вакцинацію повинна збиратися у цьому модулі на базі цього реєстру.
Міністерство цифрової трансформації разом з Міністерством охорони здоров'я створить цифрові інструменти, які спростять процес вакцинації для українців, зокрема, можна буде записатися в чергу на вакцинацію від COVID-19 через мобільний застосунок «Дія».
«Плануємо зробити запис у чергу на вакцинацію проти COVID-19 через «Дія» максимально зручним - у кілька кліків. На базі системи eHealth буде формуватися база громадян, які хочуть вакцинуватися. На підставі записів у «Дія» відповідно до плану поставок вакцин МОЗ зможе оперативно розподіляти і направляти чергу. Також буде працювати контакт-центр, який відповідатиме на запитання громадян», - повідомив Федоров.
Міністр також відзначив роботу Мінцифри у штабі боротьби з COVID-19 з початку пандемії, зокрема розробку програми «Дій вдома» для моніторингу самоізоляції, а також запуск інноваційної послуги для оформлення матеріальної допомоги для бізнесу під час пандемії, якою скористалися 480 тис. українців.
Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо
- Виконуючий обов'язки гендиректора Центру громадського здоров'я України Ігор Кузін розповів, що списки на щеплення ще не готові. Він очікує, що списки завершать верифікувати на наступному тижні.
- Міністерство охорони здоров'я хоче почати вакцинацію українців від коронавірусу, орієнтовно, 15 лютого. Конкретна дата початку кампанії вакцинації залежить від поставки вакцин.
- Крім того, в МОЗ заявляли, що можуть щомісяця робити понад 10 млн щеплень від коронавірусу. Однак є певна умова.
- Як повідомляв УНІАН, за словами Федорова, кількість користувачів держпослуг онлайн під час пандемії коронавірусу збільшилася в Україні у 5 разів.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram