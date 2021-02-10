У Мінцифри зазначили, що вся інформація про вакцинацію повинна збиратися в цьому модулі на базі цього реєстру.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що реєстр вакцинації від коронавірусу в Україні утворять на базі E-Health. Останній - це реєстр усіх громадян, які звертаються до сімейних лікарів.

Про це глава Мінцифри розповів в ході Всеукраїнського форуму "Україна 30 коронавірус: виклики та відповіді".

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"Сьогодні у нас є реєстр усіх громадян, які звертаються до сімейних лікарів. У нас є такий реєстр, він називається E-Health. І там понад 29-30 млн українців, які вже звернулися до сімейних лікарів. Це один з найкращих реєстрів у нашій країні. На базі цього реєстру дорозроблений модуль, який пов'язаний з вакцинацією", - сказав Федоров.

Він зазначив, що уся інформація про вакцинацію повинна збиратися у цьому модулі на базі цього реєстру.

Міністерство цифрової трансформації разом з Міністерством охорони здоров'я створить цифрові інструменти, які спростять процес вакцинації для українців, зокрема, можна буде записатися в чергу на вакцинацію від COVID-19 через мобільний застосунок «Дія».

«Плануємо зробити запис у чергу на вакцинацію проти COVID-19 через «Дія» максимально зручним - у кілька кліків. На базі системи eHealth буде формуватися база громадян, які хочуть вакцинуватися. На підставі записів у «Дія» відповідно до плану поставок вакцин МОЗ зможе оперативно розподіляти і направляти чергу. Також буде працювати контакт-центр, який відповідатиме на запитання громадян», - повідомив Федоров.

Міністр також відзначив роботу Мінцифри у штабі боротьби з COVID-19 з початку пандемії, зокрема розробку програми «Дій вдома» для моніторингу самоізоляції, а також запуск інноваційної послуги для оформлення матеріальної допомоги для бізнесу під час пандемії, якою скористалися 480 тис. українців.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Виконуючий обов'язки гендиректора Центру громадського здоров'я України Ігор Кузін розповів, що списки на щеплення ще не готові. Він очікує, що списки завершать верифікувати на наступному тижні.

Міністерство охорони здоров'я хоче почати вакцинацію українців від коронавірусу, орієнтовно, 15 лютого. Конкретна дата початку кампанії вакцинації залежить від поставки вакцин.

Крім того, в МОЗ заявляли, що можуть щомісяця робити понад 10 млн щеплень від коронавірусу. Однак є певна умова.

Як повідомляв УНІАН, за словами Федорова, кількість користувачів держпослуг онлайн під час пандемії коронавірусу збільшилася в Україні у 5 разів.

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Автор: Катерина Жирій