Тренінги організовує ВООЗ в Україні та проводить спільно з Центром громадського здоров’я МОЗ.

В Україні розпочалися практичні навчання мобільних бригад для імунізації від COVID-19 вакцинами Pfizer/BioNTech та AstraZeneca.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

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Так, 15 лютого в Києві розпочався другий етап навчання серед мобільних медичних бригад, які проводитимуть вакцинацію від COVID-19. Перший – онлайн-тренінги, деякі з членів мобільних бригад вже пройшли. Тренінги організовує Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Україні та проводить спільно з Центром громадського здоров’я МОЗ.

Зазначається, що до кінця тижня практичні навчання пройдуть мінімум по 2 мобільні бригаді з кожної області.

Одна мобільна бригада з області вивчить спосіб використання, введення й особливості роботи з вакциною Pfizer/BioNTech, інша – з AstraZeneca. "Це дозволить оперативно запустити процес імунізації від COVID-19 по всій Україні, щойно доставлять вакцину", - зазначили в МОЗ.

Під час навчання медики отримають рекомендації, як консультувати людей до і після вакцинації, як вводити вакцину – правильна техніка та місце (для кожного виробника окремо), як розраховувати потреби у вакцині та ін’єкційних матеріалах, як безпечно утилізувати використані ін’єкційні матеріали, як за необхідності надати екстрену невідкладну допомогу.

Мобільна бригада складатиметься з лікаря, двох медичних сестер, реєстратора та водія. Також навчання проходять медики, які увійшли до резервного складу мобільної бригади.

Відповідно до дорожньої карти, на всіх етапах вакцинальної кампанії проти COVID-19 в Україні буде створено близько 600 мобільних бригад.

Вакцина від коронавірусу для України

Україна отримала інформацію від COVAX про постачання вакцин від виробника Oxford/AstraZeneca у розмірі від 2,2 до 3,7 млн доз у І–ІІ кварталі 2021 року. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що мінімум 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому 2021 року.

Україна уклала контакти на постачання їй 12 млн доз вакцини від COVID-19, які розроблені за участю компаній AstraZeneca (Британія-Швеція) та NovaVax (США) і виробляються на потужностях Serum Institute (Індія).

Вакцина AstraZeneca - це векторна вакцина, яку розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca. Для повної імунізації потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів. Може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.

COVAX — це глобальна ініціатива, яка має на меті пришвидшити розробку та виробництво вакцин від COVID-19 і забезпечити ними країни з низьким та середнім доходом. COVAX постачає в країни тільки ті вакцини, які ВООЗ включила до реєстру засобів для використання в надзвичайних ситуаціях.

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Автор: Леся Лещенко