Sinovac хоче отримати дозвіл на екстренне застосування своєї вакцини від коронавірусу в Україні.

Китайська компанія Sinovac подала заявку на реєстрацію в Україні вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"Дозвіл на екстрене застосування вакцини від COVID-19 виробника Sinovac вже наданий компетентними органами Туреччини, Бразилії, Китаю та Індонезії", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві додали, що загалом Україна вже отримала підтвердження на постачання 22 мільйонів доз вакцин від COVID-19.

Вакцина Sinovac: що про неї відомо

30 грудня Україна підписала контракт про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19 виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Йдеться про закупівлю 1 млн 913 тис. 316 доз за ціною 504 грн за дозу. Договір щодо постачання на територію нашої держави підписано з українським фармацевтичним підприємством АТ "Лекхім", яке, за офіційним підтвердженням компанії Sinovac, є єдиним уповноваженим представником виробника вакцини в Україні.

За умовами договору, перша партія вакцини в кількості 700 тисяч доз буде поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, або одним з компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії, або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу.

13 січня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ при укладенні договору про постачання китайської вакцини Sinovac заклало вимогу до її ефективності на рівні не менш як 70%.

3 лютого НАБУ розпочало розслідування щодо можливих зловживань при закупівлі китайської вакцини компанії Sinovac Biotech по 17,85 доларів за дозу за допомогою приватної фірми-посередника. За даними Ради громадського контролю НАБУ, ціна закупівлі стала чи не найвищою у світі, а її "загальна ефективність" під час останнього етапу тестувань у Бразилії показала лише 50,38%.

Читайте такожНАБУ розслідує можливі зловживання при закупівлі китайської вакцини від коронавірусу

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

Вакцинацію в Україні планують розпочати вже за тиждень - з середини лютого. Перший етап триватиме приблизно 20 днів, під час нього робитимуть щеплення медикам, які працюють з хворими на COVID-19.

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, які отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.

Голова МОЗ також розповів про три способи запису на майбутню вакцинацію.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк