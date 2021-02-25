Максим Степанов запевнив, що кожного дня ця цифра буде збільшуватися в рази.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що станом на 25 лютого 2021 року від коронавірусу вакциновано 1179 українців.

Про це він повідомив у ефірі ток-шоу "Право на владу".

"На сьогоднішній день це 1179 людей, які вакцинувалися. Ми каскадним способом розгортаємо цю вакцинацію, щоб не було програмних помилок. Тому що для нас важливий не старт вакцинації, для нас важливий весь процес вакцинації, щоб ми досягли тих цифр, до яких ми прагнемо, - це 60%. Щоб вся вакцинація пройшла безпечно. У нас зараз сформовані відповідні мобільні бригади, які вакцинують. Перший етап - ми вакцинуємо мобільними бригадами", - сказав Степанов.

Він також запевнив, що кожного дня ця цифра буде збільшуватися і збільшуватися в рази.

"За декілька днів ми побачимо зовсім інші цифри. Все йде згідно нашого плану, який затверджений. Сьогодні всього другий день", - додав він.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, яку розробили компанії "Oxford" і "AstraZeneca" (торговельна назва "CoviShield").

Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну з Індії прибула перша партія вакцини "CoviShield".

24 лютого в Україні розпочалась вакцинація проти COVID-19. У перший день кампанії щеплення зробили 159 медпрацівникам.

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Автор: Олег Давигора