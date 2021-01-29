Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться з середини лютого.

Вакцинація від коронавірусу в Україні може розпочатися в районі 15 лютого.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише BBC News Україна.

Ляшко пояснив це тим, що орієнтовно в середині лютого до України можуть привезти перші вакцини.

"Можемо сказати, що в районі 15 лютого. Десь так. Можливо і пізніше. Багато процесів на етапі узгодження", - пояснив Ляшко.

Також він запевнив, що вакцинацію можуть перенети тільки через форс-мажорні обставини, які завадять привезти вакцини в лютому.

"Не відпустять партію, партія потрапить у ДТП, літак не вилетить через негоду. Якщо ми не отримаємо у лютому вакцину, то лише через такі от речі. Я більш ніж впевнений, що у лютому почнеться компанія з імунопрофілактики проти коронавірусу", - пояснив санлікар.

Ляшко не знає, якою саме вакциною почнуть щеплювати українців від коронавірусу. При цьому він озвучив кілька можливих варіантів.

"Питання в тому, яка вакцина приїде першою. Та, що може бути виділена в рамках Covax, яка передається Україні безоплатно. Або та, яку Україна законтрактувала за бюджетні кошти", - пояснив він.

За умови, якщо це буде Covax, то щеплення будуть робити вакциною Pfizer, якщо ж ні - то скоріш за все це буде препарат Astrazeneca.

Вакцинація від коронавірусу: що відомо

Раніше у ВООЗ заявили, що в 47 країнах світу, що мають переважно високий рівень доходу, вже введено понад 30 млн доз вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19.

У лютому-березні Україна очікує поставки вакцини від COVID-19. Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX складе 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн осіб (необхідно 2 дози на людину). В першу чергу будуть вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.

24 грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що МОЗ відпрацьовує план зі збільшення квоти вакцин у рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт із китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19.

8 січня 2021 року глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що багаті країни скуповують у виробників Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca більшість вакцин від коронавірусної хвороби.

13 січня глава МОЗ Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я найближчими днями планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу.

За даними ВООЗ, в цей час на стадії доклінічних випробувань знаходяться 170 експериментальних вакцин, 65 - проходять клінічні випробування, із них 15 - третій, останній етап.

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Автор: УНІАН