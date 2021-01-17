Голова профільного комітету ВР Радуцький зазначив, що 210 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech Україна отримає у першій половині лютого в межах ініціативи СOVAX.

Міністерство охорони здоров’я України планує розпочати вакцинацію від коронавірусу у другій половині лютого китайською вакциною (700 тис. доз), якщо під час випробувань буде підтверджена ефективність китайської вакцини на рівні 70%, та препаратом Pfizer-BioNTech (210 тис. доз).

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у Facebook за результатами онлайн-зустрічі фракції «Слуга народу» з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим.

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Радуцький зазначив, що до МОЗ насправді є чимало запитань: це і закупівля вакцин, і подальша стратегія щодо карантину, і обіцяне підвищення зарплат медикам.

«Міністр запевнив, що вакцинація розпочнеться у другій половині лютого. За його словами, ми очікуємо на поставку 910 тис. доз вакцини. Якщо під час випробувань буде підтверджена ефективність китайської вакцини на рівні 70%, в Україну згідно контракту завезуть 700 тис доз. Ще 210 тис. доз вакцини Pfizer-BioNTech Україна отримає у першій половині лютого в межах ініціативи СOVAX», - написав депутат.

Радуцький висловив сподівання, що вакцина від коронавірусу з’явиться у заявлені міністром терміни.

За його даними, у більшості країн Європи вакцинувалось менше 1% громадян. Тому, вважає він, розпочавши щеплення на початку лютого, Україна має шанс наздогнати інші європейські країни за темпами вакцинації.

Вакцина від коронавірусу для України: що відомо

В лютому-березні Україна очікує на поставки вакцини від COVID-19.

Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX становитиме 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн людей (необхідно 2 дози на особу). Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

24 грудня 2020 року міністр охорони здоров’я Степанов заявив, що МОЗ відпрацьовує план щодо збільшення квоти вакцин в рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу.

За даними ВООЗ, у даний час на стадії доклінічних випробувань перебувають 170 експериментальних вакцин, 65 - проходять клінічні випробування, з них 15 - третій, останній етап.

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Автор: Костянтин Гончаров