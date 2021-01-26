Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначає, що склад мобільних бригад для вакцинації від COVID-19 вже сформований.
Читайте такожВсі бажаючі в останню чергу: з'явився детальний план вакцинації українців від коронавірусуЯк передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу в парламенті.
"Перший етап процесу вакцинації буде відбуватися за допомогою спеціальних мобільних бригад. Склад бригад вже сформований поіменно і є чітке розуміння, хто і де буде працювати, та кого обслуговувати. Таких мобільних бригад буде працювати більше 500", - розповів Шмигаль.
Він додав, що другий та подальші етапи вакцинації планується проводити у понад 4 тис. пунктів щеплень.
"Для належної мотивації зараз спільно з НСЗУ розробляється окремий пакет медичних послуг, який покриє витрати закладів на організацію та проведення вакцинації від COVID", - сказав Шмигаль.
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