Таких мобільних бригад буде понад 500.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначає, що склад мобільних бригад для вакцинації від COVID-19 вже сформований.

Читайте такожВсі бажаючі в останню чергу: з'явився детальний план вакцинації українців від коронавірусуЯк передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу в парламенті.

"Перший етап процесу вакцинації буде відбуватися за допомогою спеціальних мобільних бригад. Склад бригад вже сформований поіменно і є чітке розуміння, хто і де буде працювати, та кого обслуговувати. Таких мобільних бригад буде працювати більше 500", - розповів Шмигаль.

Він додав, що другий та подальші етапи вакцинації планується проводити у понад 4 тис. пунктів щеплень.

"Для належної мотивації зараз спільно з НСЗУ розробляється окремий пакет медичних послуг, який покриє витрати закладів на організацію та проведення вакцинації від COVID", - сказав Шмигаль.

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Автор: Тетяна Поляковська