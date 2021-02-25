Процес вакцинації стартував в Україні напередодні.

Українці, які приходять на вакцинацію від коронавірусу, повинні мати при собі паспорт, а також ідентифікаційний код. Останній потрібно брати в разі відсутності підписаної декларації з сімейним лікарем.

Про це повідомив регіональний координатор з вакцинації в Києві, начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги Департаменту охорони здоров'я КМДА Василь Животенюк, передає "РБК-Україна".

"Якщо у медичного співробітника є декларація з сімейним лікарем, то якщо він назве своє ім'я, лікар зможе його знайти в системі. Але ми просимо, щоб все ж був при собі паспорт, щоб не було ніяких збоїв", - зазначив Животенюк.

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У разі відсутності декларації обов'язково потрібні паспорт та ідентифікаційний код.

"Без цього ніяк не внесуть в електронну систему, процес внесення займе приблизно 15-20 хвилин", - додав він.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

22 лютого Міністерство охорони здоров'я зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford / AstraZeneca (торгова назва CoviShield) для екстреного медичного застосування.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом і британсько-шведською компанією AstraZeneca. Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я, також дозвіл на її використання дали Великобританія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield.

24 лютого відбувся старт вакцинації проти COVID-19, за добу було проведено 159 щеплень першою дозою.

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Автор: Юрій Годован