Очільник МОЗ розповів, що на український ринок допускаються лише вакцини, які мають проміжний результат третьої стадії клінічних випробувань.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що всі вакцини від COVID-19, які пройдуть реєстрацію в Україні, будуть безпечними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час щоденного онлайн-брифінгу.

"Усі вакцини, які надійдуть в Україну, будуть безпечними, тому що вони будуть проходити реєстрацію в Україні і досліджуватися українськими експертами, яким ми точно довіряємо", - наголосив він.

Степанов також зазначив, що конкуренція на ринку розробників вакцин, яка існує наразі, стимулює їх дотримуватися найвищих стандартів.

"Звісно, недовіра до вакцин сьогодні є. І це стосується не тільки України – у багатьох країнах вакцинам не довіряють… Але ми повинні пам’ятати, що саме вакцинація є одним із важливих елементів для подолання пандемії", - підкреслив міністр.

За його словами, наразі Україна планує використовувати вакцини від Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Sinovac Biotech, Novavax та Moderna.

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Очільник МОЗ розповів, що на український ринок допускаються лише вакцини, які мають проміжний результат третьої стадії клінічних випробувань.

Зокрема, на першій стадії клінічних досліджень проводиться оцінка безпеки та отримуються перші дані щодо можливих проявів побічних реакцій після застосування вакцини. Вона проводиться на максимально здорових людях, щоб виключити можливий вплив інших факторів. Кількість добровольців становить 20-40 людей.

Після отримання позитивних результатів починається друга фаза, метою якої є отримання інформації про безпеку, імуногенність та величину дози вакцини.

Після цього вакцина допускається до третьої фази клінічних випробувань, яка проводиться з метою продовження вивчення ефективності вакцини та дослідження всіх неспрятливих умов чи побічних реакцій, які іноді не проявляються на першій стадії, а також частоти їх виникнення.

Степанов уточнив, що з кожною фазою клінічних досліджень кількість добровольців зростає, наприклад, на третій стадії залучають людей різних вікових груп, у тому числі, з супутніми паталогіями.

За його словами, загалом на всіх етапах до проведення досліджень залучають десятки тисяч добровольців.

Міністр також розповів, що коли компанія подає документи на реєстрацію вакцини в Україні, то експерти вивчають результати всіх стадій дослідження, і лише після цього ухвалюється рішення щодо реєстрації та застосування вакцини в Україні.

Після цього експерти подають свої висновки до МОЗ, а міністр своїм наказом затверджує вакцину.

"Тому будь яка вакцина, яка пройде реєстрацію в Україні, точно буде безпечною", - наголосив Степанов.

Водночас щодо ефективності вакцин міністр уточнив, що вони не гарантують того, що людина не захворіє на COVID-19, адже головною метою є те, щоб людина не померла від ускладнень коронавірусної хвороби.

Степанов додав, що люди після вакцинації або не хворіють взагалі – це переважна більшість, або вірус може потрапити в організм і викликати або безсимптомний, або дуже легкий перебіг хвороби.

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Автор: Антоніна Доломанжи