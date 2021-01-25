Президент України Володимир Зеленський повідомив, що незабаром в країну надійде 1 млн доз вакцини від провідної міжнародної компанії.
Про це президент заявив у відеозверненні, опублікованому в його Telegram-каналі.
Він зазначив, що вже в лютому в Україні почнеться вакцинація.
"Ми очікуємо, що незабаром в Україну надійде 1 млн доз вакцини - перший мільйон. Від провідної міжнародної компанії", - зазначив він.
За словами президента, деталі вакцинації будуть озвучені найближчим часом.
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"У підсумку можу сказати, що ситуація є стабільною, контрольованою і не такою загрозливою, як навесні. Ми змогли у кілька разів зменшити кількість захворілих у порівнянні з періодом щоденних антирекордів. Але, будь ласка, давайте не розслаблятися. Завершення локдауну не означає завершення війни з COVID-19", - наголосив глава держави.
Зеленський закликав українців продовжувати дотримуватися правил безпеки: носити маски, дезінфікувати руки, тримати дистанцію, а за наявності симптомів COVID-19 звертатися до сімейного лікаря.
Президент побажав українцям міцного здоров’я та імунітету.
Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо
- У лютому-березні Україна очікує на поставки вакцини від COVID-19.
- Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX складе 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн осіб (необхідно 2 дози на людину). В першу чергу вакцинувати медиків, літніх людей і тяжкохворих.
- 24 грудня 2020 року міністр охорони здоров'я Степанов заявив, що МОЗ відпрацьовує план щодо збільшення квоти вакцин в рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.
- 30 грудня Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу.
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