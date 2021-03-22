Степанов розкрив подробиці.

Українцям компенсуватимуть можливу шкоду для здоров'я після невдалої вакцинації від коронавірусу. Робити це будуть зі спеціального фонду, який мають намір створити.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24".

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"Цей фонд буде наповнюватися грошима, тому що ми говоримо про компенсацію, яка може бути в результаті заподіяної шкоди від вакцинації. Що це може бути за шкоду? Наприклад, в результаті вакцинації, а ми передбачаємо всі без винятку, навіть теоретичні наслідки, людині може бути встановлена інвалідність, що це призвело до якогось захворювання. І потрібно робити відповідні виплати цій людині, крім лікування коштом держави. Про це ми говоримо, за заподіяну шкоду така відповідальність, яку на себе бере уряд", - розповів міністр.

За його словами, в Україні "менше 0,5% будь-яких побічних реакцій в результаті вакцинації".

"111 тис. провакциновано, 495 всього незначних реакцій сталося, які ні до якої шкоди не призвели", - зазначив Степанов.

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Автор: Юрій Годован