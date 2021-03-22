Українцям компенсуватимуть можливу шкоду для здоров'я після невдалої вакцинації від коронавірусу. Робити це будуть зі спеціального фонду, який мають намір створити.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24".
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"Цей фонд буде наповнюватися грошима, тому що ми говоримо про компенсацію, яка може бути в результаті заподіяної шкоди від вакцинації. Що це може бути за шкоду? Наприклад, в результаті вакцинації, а ми передбачаємо всі без винятку, навіть теоретичні наслідки, людині може бути встановлена інвалідність, що це призвело до якогось захворювання. І потрібно робити відповідні виплати цій людині, крім лікування коштом держави. Про це ми говоримо, за заподіяну шкоду така відповідальність, яку на себе бере уряд", - розповів міністр.
За його словами, в Україні "менше 0,5% будь-яких побічних реакцій в результаті вакцинації".
"111 тис. провакциновано, 495 всього незначних реакцій сталося, які ні до якої шкоди не призвели", - зазначив Степанов.
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