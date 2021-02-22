Українська лікарка на дослідницькій позиції в США Іванка Небор: Не всі американці хочуть вакцинуватися від COVID-19, в соціальних мережах обговорюють "теорії змови"

Як відбувається вакцинація проти COVID-19 в США, чи довіряють вакцинам американці, та які сценарії вакцинації було б варто наслідувати Україні, УНІАН розповіла українська лікарка, яка працює в лікарні в Цинциннаті, Іванка Небор.

Ви громадянка України, але вже отримали вакцину проти COVID-19 у США. Розкажіть, як?

Ніде не чула, щоб вакцинація в Сполучених Штатах залежала від того, чи ви громадянин США. Щеплення відбувається за чергою. Співробітникам лікарень роблять щеплення в першу чергу. Друга черга - люди віком старше 90 років. Тепер почалася вакцинація для людей віком старше 65-ти.

Я працюю в лікарні міста Цинциннаті на дослідницькій позиції. Вважаюся співробітником лікарні та потрапляю під першу чергу. Лікарні вакцинують співробітників за списком, по черзі надсилають емейл запрошення. Як співробітник, я могла дочекатися черги та отримати вакцину Modernaвід лікарні. Але оскільки працюю в великій лікарні, де багато співробітників, вирішила не чекати та спробувати інший шлях - вийти на Департамент охорони здоров'я міста та отримати вакцину Pfizer, як житель Цинциннаті.

А мешканці вашого міста не можуть отримати вакцину Moderna від лікарні?

Так, лікарні зараз відповідають тільки за співробітників. Мешканці міста, які не працюють в лікарні, не мають ніякого стосунку до лікарні, реєструються на офіційному сайті Центру Здоров'я міста Цинциннаті. Там заповнюють анкету, їх вводять в базу. Вакцинація відбувається за чергою, так само приходить емейл запрошення. Тобто людині віком старше 65-ти років зараз скажуть: «Обирайте, дату, час та приходьте на щеплення». А молодших збережуть в базі - чекати черги. Все в електронному вигляді.

Якби я не була медичним співробітником, місто мене також поставило б у чергу. Але оскільки працюю в лікарні, де контактую з багатьма людьми, мене запросили на вакцинацію.

Такі сайти Центру здоров’я свої в кожному місті?

Думаю, зараз в кожному місті є центр, який відповідає за закупку вакцин тощо.

Хто і де проводив вам вакцинацію?

Це було в одному з університетських корпусів у великому павільйоні (дозволяє тримати людей максимально на дистанції один від одного). В приміщенні стояло п’ять-шість станцій - довгі столи, по обидва боки яких сиділи медсестри. Підходиш до стола, сідаєш на стілець, тобі заповнюють анкету, питають, чи бували алергічні реакції на вакцини. Людям, у яких є алергічні реакції, рекомендують утриматися від вакцинації. Але треба зауважити, що такі рекомендації щодо всіх вакцин. Після введення вакцини йдеш до іншої великої зали, де перечікуєш п'ятнадцять хвилин, раптом станеться алергічна реакція. В цій залі також знаходяться медичні співробітники, які, в разі чого, можуть допомогти.

Цікаво було б подивитися, як вакцинація відбувається в лікарнях. Коли я отримувала вакцину від грипу, то було так - в певну дату та визначений час приходиш у великий хол. Немає такого, що прийшов і ще годину чекаєш, бо хтось встряв перед тобою. Все дуже контролюється. Думаю, вакцинація від COVID-19 у лікарнях відбувається так само.

У вас не було алергічних реакцій на Pfizer?

Ні, у мене ніколи не було алергічних реакцій на вакцини.

Вас перевіряли на антитіла перед щепленням?

Не перевіряли. Під час реєстрації відповідаєш на питання: «Чи хворіли на ковід раніше?». Начебто вакцину можна робити через 90 днів після появи симптомів. Але я на ковід не хворіла. Щодо перевірки на антитіла перед вакцинацією, здається, такого в рекомендаціях немає.

У вас тепер ще має бути друге щеплення, правильно?

Так, за три тижні має бути наступне щеплення.

Знаєте інших українських лікарів, які вже також вакцинуватися в США?

Так, багато хто отримав вакцину проти COVID-19. Бачила на фейсбуці українців, які в Америці працюють лікарями, медсестрами.

Що можете сказати про рівень довіри американців до вакцин проти COVID-19?

Як і всюди, не всі американці хочуть вакцинуватися проти COVID-19. Так само в соціальних мережах обговорюють «теорії змови», адже певні результати досліджень щодо вакцин будуть пізніше. Звісно, люди ставлять запитання.

Це не стосується медичних співробітників, для більшості з яких вакцинація є зрозумілою. З медичної точки зору все є нормальним, вакцина дійсно викликає імунітет на певний період часу. Так само, як вакцина від грипу. Ми ж теж її робимо раз на рік перед сезоном, і колективний імунітет ніяк не рятує від грипу. Певно, так буде і з цим.

Єдина серйозна відмінність - ставлення до влади. Мені здається, багато українців не хочуть вакцинуватися проти COVID-19 не тому, що вони антивакцинатори. У вакцинацію вони може й вірять, але не хочуть мати справ з державою. Звідси поширені коментарі: «Ми не довіряємо якості вакцин, які закупить держава. Як впевнитися, що отримаю Pfizer? А, може, то «Спутник»?». Українці тотально не довіряють владі, і це велика проблема. В Америці люди можуть не любити владу, критикувати, але такої недовіри немає.

Чи доводилось чути розмови та обурення американців про те, що можновладці отримують вакцину позачергово?

Таких розмов немає, бо в Америці це був би нонсенс і фіаско для самого можновладця. Відомо, що президента вакцинували. Але, фактично, він у віковій групі. Розумію, що у нашій країні представників влади не люблять через багато причин, але, по-хорошому, в позачерговій вакцинації людей, які керують державою, немає нічого поганого. Вакцинувати президента, прем'єр-міністра - нормально.

Охарактеризуйте вакцинацію в США трьома словами.

Організація, довіра, безпека. Знаю, що отримала точно Pfizer. Мені кілька разів давали перечитати документи, знаю склад вакцини, попередили про можливі побічні дії. Поруч були медичні працівники, які відповідали на будь-які запитання. Нам дали інформацію про додаток для безкоштовного онлайн-контакту з лікарем-консультантом на випадок побічних дій. Тут є відчуття безпеки. Пацієнту не страшно. Такого, щоб тобі щось ввели та відразу вигнали з лікарні, немає.

Які сценарії щодо вакцинації Україні варто було б наслідувати та впроваджувати?

Було б добре зробити максимально простою та доступною онлайн реєстрацію на вакцинацію. Таким чином перекрити молодшу частину населення, яка користується смартфонами, імейлами. Щоб люди могли за графіком приходити на щеплення та не було черг.

Але можливість зареєструватися онлайн в нашій країні не має бути єдиним варіантом для людей. Бо старенькі люди в маленьких селах не можуть цього зробити. Тому важливо передбачити та розробити, паралельно онлайн-реєстрації, варіант для людей в малонаселених пунктах. Можливо, в село на кілька днів має приїздити якась машина з медпрацівниками, й так вакцинувати людей. Попередньо сільський голова має проінформувати людей про вакцинацію. Щоб ті, хто хоче зробити вакцину, знали про таку можливість.

Ірина Петренко

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