За словами міністра охорони здоров'я, щоб виробився колективний імунітет, треба прищепити велику кількість людей.

Епідемія COVID-19 в Україні не закінчиться з початком масової вакцинації населення.

Про це в інтерв'ю "Радіо НВ" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Коли коронавірус прийшов у наше життя, він не питав - приходити або не приходити. Ми намагаємося зробити все, щоб це закінчилося якомога раніше. І карантин, і вся епідемія. З початком вакцинації вона не може закінчитися, і не треба тут ілюзій", - сказав міністр.

Він підкреслив, що треба вакцинувати велику кількість людей, щоб у нас дійсно виробився колективний імунітет.

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Автор: Леся Лещенко